8月24日放送の『ABEMAスポーツタイム』に、長年にわたりサッカー日本代表を支えてきた西芳照シェフが出演。かつての日本代表選手のなかでも、得に“こだわり”の強かった選手を暴露しスタジオを大いに盛り上げた。【映像】本田圭佑の“クセ強”エピソード番組MCで日本代表OBの槙野智章は、西シェフがジーコ監督のために開発したという特製ハンバーグを夢中でペロリ。「日本代表の食事会場を思い出す」と振り返ると、西シェフは当時