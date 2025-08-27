2023年WBC日本代表メンバーの交流に言及米大リーグのカージナルスでプレーするラーズ・ヌートバー外野手が米メディアのインタビューに登場。2023年のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で日本代表の一員としてプレーしたが、その後に日本人選手たちと築いた絆を明かしている。ヌートバーは米ポッドキャスト番組「ザ・ダグアウト・ディスカッション」のYouTube動画に出演。司会を務めるクリス・ローズ氏から、23年のWBC