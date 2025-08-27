サントリーから、リンゴとジンジェーエールを組み合わせた炭酸飲料「クラフトボス アップルジンジャーエール」が登場しました。コンビニエンスストアで見かけたので実際に買って飲んでみました。クラフトボス アップルジンジャーエール 500mlペット 商品情報（カロリー・原材料） サントリーhttps://products.suntory.co.jp/d/4901777438934/これが「クラフトボス アップルジンジャーエール」。原材料には、果汁(リンゴ、レモン)や