27日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年9月限は前日比90円安の4万2410円と小幅安で推移。日経平均株価の現物終値4万2520.27円に対しては110.27円安。出来高は1946枚となっている。 TOPIX先物期近は3060.5ポイントと前日比7.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は9.24ポイント安で推移。 ○主要先物価格・22時00分時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物