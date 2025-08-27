４回阪神１死一塁、大山の適時二塁打で一走森下が生還１点を失う、捕手山本＝横浜◆横浜ＤｅＮＡ１−２阪神（横浜スタジアム）山本がアクシデントで六回に途中交代した。四回の本塁クロスプレーで、遊撃石上の送球を捕球しタッチしようとした際、スライディングした阪神・森下の脚と山本の左腕が接触した。山本は治療の後も出場を続けたが、六回の守備から松尾と交代した。三浦監督は試合後「クロスプレーで左肘を痛めた」と