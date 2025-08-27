◇プロ野球セ・リーグ 広島3-2巨人(27日、マツダスタジアム)巨人が広島に連敗で借金1となりました。巨人は初回、先頭の泉口友汰選手がヒットで出塁しますが、浅野翔吾選手は空振り三振、中山礼都選手はダブルプレーに抑えられ、先制とはなりません。2回から5回にかけては広島の先発・大瀬良大地投手に苦しみ、無安打に抑えられます。すると5回ウラ、巨人先発の森田駿哉投手が先頭から連打を許しノーアウト2、3塁のピンチを招きます