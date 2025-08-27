愛知県蒲郡市で3人が死亡した土砂崩れから1年が経った2025年8月27日、今も復旧作業が続く現場で献花が行われ、遺族が思いを語りました。蒲郡市竹谷町で2024年8月27日に発生した土砂崩れでは、巻き込まれた住宅にいた家族3人が死亡、2人がケガをしました。現場では今も、がれきの撤去作業などが続いています。1年となる8月27日、蒲郡市の鈴木市長と遺族が花を手向けました。蒲郡市の鈴木寿明市長：「この現場に立つと、土砂災