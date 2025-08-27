「フリオーソレジェンドカップ・Ｓ３」（２７日、船橋）世代交代を印象づける８馬身差だ。２番人気のサントノーレがマイペースの逃げでライバルを圧倒。昨秋の戸塚記念以来になる重賞４勝目を決めた。２番手を追走した１番人気のキングストンボーイがそのまま２着。上位２頭が「第７２回日本テレビ盃・Ｊｐｎ２」（１０月１日・船橋）への優先出走権をゲットした。３着に６番人気のホウオウトゥルースが追い込んだ。最内枠か