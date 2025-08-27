プレミアリーグのトッテナムに所属する有望株は今季、武者修行に出ることになりそうだ。移籍市場に精通するジャーナリストのファブリツィオ・ロマーノ氏が、クロアチア代表DFルカ・ヴシュコヴィッチのハンブルガーSVへの移籍の可能性を報じた。移籍形態は完全ではなく、ローン移籍。買い取りオプションは付かないドライローンでの移籍になるとみられている。トッテナムは同選手を高く評価しており、手放すつもりはないようだ。ヴシ