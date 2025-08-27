プレミアリーグ第2節、リーグ王者のリヴァプールはアウェイでニューカッスルと対戦。終盤に失点を喫し、ドロー決着かと思われたが、16歳の超新星リオ・ングモハの一撃で2-3とリードし、勝ち点3を獲得した。ングモハは2024年にチェルシーからやってきたアタッカーで、今季のプレシーズンマッチの横浜F・マリノス戦でゴールを決めて話題となったプレイヤーだ。今季はコミュニティ・シールド、プレミア第1節ボーンマス戦でベンチ入り