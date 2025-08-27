「楽天１−３ソフトバンク」（２７日、こまちスタジアム）ソフトバンクが快勝。連敗を４でストップし、首位を守った。二回に２安打と四球で１死満塁とすると、野村の遊ゴロの間に１点を先制。四回は柳町の左前タイムリー、海野のスクイズで２点を追加した。先発の大津は５回を投げ３安打無失点。今季３勝目（２敗）を挙げた。