◆イースタン・リーグ巨人８―２楽天（２７日・江戸川）巨人の岡田悠希外野手がチーム単独トップとなる８号ソロを放った。６回の守備から途中出場。８回先頭で相手左腕・林が投じた低めのスライダーをすくい上げると、打球は猛スピードで右翼にある防球ネットに突き刺さった。岡田も勢いよくダイヤモンドを１周し、訪れた１３０４人のファンから大声援を浴びた。