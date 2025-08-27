チェジュ航空は、日韓線を対象とした「48時間限定セール 9月直前割大特価」を8月27日午前10時から29日午前9時59分まで実施する。設定路線と片道最低運賃は以下の通り。搭乗期間は8月29日から9月30日まで。チェジュ航空のウェブサイト、アプリで予約できる。・ソウル発着（普通席、ビジネス席の順）鹿児島（1,600円）、静岡・広島・松山（1,700円）、福岡（2,100円）、名古屋/中部（2,800円）、大阪/関西（3,200円）、東京/成田（4,