２７日の西武―日本ハム戦（ベルーナ）で停電による中断アクシデントが起こった。場面は西武が３―２とリードを奪い守護神・平良海馬投手（２５）を送り込んだ９回無死の場面だった。平良が先頭の田宮へ１球を投げ込んだ時点で、バックスクリーンの電光掲示が落ちた。球場内コンコースの売店などの電気も消え中継局の配信映像も途絶えた。球場内の照明には問題なくしばらくの中断後、試合続行。平良が無失点に抑え西武は３