親元を離れることになった桃子は、明るく元気なカナとルームシェアをすることに。最初こそは楽しい日々でしたが、次第にカナに振り回され始め…。その違和感は、やがて大きな亀裂に発展します。『自己中すぎる友人と縁を切った話』第1話をごらんください。 一人暮らしが心細い中、友人・カナとルームシェアをすることになった主人公・桃子。しかし楽しい日々は、長くは続かなかったのです。 明るい友人、カナ