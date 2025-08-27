Image: Xbox ついに出ます、ポータブルXbox。ドイツ・ケルンで開催された世界最大規模のゲームショーGamescomにて、米マイクロソフトは、ASUSと共同開発したポータブルゲーミングPC「ROG Xbox Ally」とその上位モデル「ROG Xbox Ally X」を発表しました。発売は、米国、ヨーロッパ、アジアなどで2025年10月16日を予定しており、価格と予約開始日については「今後数週間のうち」に発表される