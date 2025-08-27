メ～テレ（名古屋テレビ） マッチングアプリで知り合った複数の女性から好意を利用して現金1億6000万円あまりをだまし取った男に懲役7年の判決です。 詐欺の罪に問われているのは、名古屋市東区の無職、江尻舟一被告（51）と武田佑氣被告（33）です。 判決によりますと、2人は去年4月までのおよそ2年半にわたり、6人の女性に対して江尻被告への好意を利用し、結婚の意思があるなどのうそを言い、あわせて1億6000万円