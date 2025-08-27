過去に配信し反響があったものを再編成しています。『何故かママ友に突然嫌われた!!』第6話をごらんください。 幼稚園で友だちとトラブルになり、落ち込んでいる長女。ゆっくり話を聞いてみると、同じくアデノウイルスで病欠していたヒカリちゃんに「嘘つき」と言われたとのことでした。長女だけ先に治癒して運動会に参加したことで、誤解が生じているのかもしれないと気づくリコロコ(@ricoroco.2019)さんのフォロワーさん