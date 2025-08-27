ルナソルから、光を操り自由自在に美しい肌に仕上げる新ベースメイク3品目が2025年9月5日（金）に発売されます。高カバーのリキッドコンシーラー「シームレスコレクティングリクイド」（4,400円税込）、黄みを補正し透明感を引き出す「クラリティスキンプライマー」（4,950円税込）、立体感を演出するシェーディングペンシル「シークレットシェイド」（3,960円税込） 。ぜひチェ