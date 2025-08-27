リコージャパンは8月27日、建設業の原価管理業務を効率化する「RICOH 受領請求書サービス 原価管理」を9月19日に提供開始することを発表した。また、トライアルの受付を開始するという。同サービスはリコーが開発したAI明細入力アシスタント機能により、建設業における原価管理の入力業務を削減し、工事ごとの正確かつ迅速な原価把握を支援する。.