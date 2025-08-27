◆西武3―2日本ハム（27日、ベルーナドーム）西武が、2位日本ハムに逆転勝ちし2カード連続の勝ち越しを飾った。先発の與座海人は3回表、2死二塁から五十幡亮汰、水谷瞬に連続長打を浴び2点を失った。2点を追う打線は直後の3回裏に渡部聖弥が2ランを放ち同点に追いつくと、4回裏には無死からの3連打で1点を勝ち越した。打線の援護を受けた與座は6回途中までリードを守ると、その後は救援陣も日本ハム打線に得点を与えず1