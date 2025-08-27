◆パ・リーグ西武３―２日本ハム（２７日・ベルーナＤ）２３日に閉幕した夏の甲子園決勝の“再戦”となった一戦に投げ勝ち、与座海人投手が今季５勝目を挙げた。日大三出身の日本ハム・山崎と沖縄尚学出身の西武・与座が先発。山崎が４回途中に早々と降板する中、与座は５回１／３を４安打２失点。６回１死一塁から石井に９球粘られ四球を与えたところで降板となったが、あとを受けたウィンゲンターが右飛、空振り三振に打ち