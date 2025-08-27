ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > 携帯電話9100万台の位置情報解析 番組内容が物議「どこから取得した… 日本テレビ エンタメ・芸能ニュース Smart FLASH 携帯電話9100万台の位置情報解析 番組内容が物議「どこから取得したの？」 2025年8月27日 21時39分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 26日に放送された日本テレビ系の特番についてFLASHが取り上げた 携帯電話約9100万台の位置情報データを分析したという企画が物議に Xには「どこから取得したの！？」などと疑問の声が寄せられていたという 記事を読む おすすめ記事 阿川佐和子MCの日テレ特番、携帯電話9100万台の位置情報解析も「どこから取得したの」 と物議…恐怖感じる視聴者も 2025年8月27日 21時39分 「ここで商売したら店をぶち壊す」出店店主を脅迫の疑いで暴力団幹部が逮捕…ヤクザが狙う「ベビーカステラ露店」の仕組みとは 2025年8月27日 16時51分 “カミソリの刃を飲んだような喉の痛み”は本当か!? コロナの新変異株・ニンバスの実態 臨床医師が徹底解説 2025年8月27日 11時57分 麻原三女・麗華さん 韓国への出国認められず 2025年8月27日 17時22分 広陵の暴力問題で浮き彫り「大津高校サッカー部でほぼ同じ事件」OBが語る“強豪校”いじめの温床 2025年8月27日 12時0分