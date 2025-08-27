◆パ・リーグ西武３―２日本ハム（２７日・ベルーナドーム）首位浮上を目指す日本ハムと西武の一戦で、予期せぬアクシデントが起きた。西武１点リードの９回表、バックスクリーンの電光掲示板が消え、テレビ放送など映らなくなった。一時中断したが、球場の照明は無事だったため、試合は続行し西武が勝利。試合後のヒーローインタビューが中止となるなど、異例の事態となった。停電時、左翼を守っていた渡部聖弥外野手は「不