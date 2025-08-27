8月26日までに、タレントの岡田結実が自身のInstagramを更新。父親でお笑い芸人の岡田圭右とのツーショットを披露し、話題になっている。岡田は、《そういえば前に色々な報告兼ねて父親とご飯しました〜》と父と食事をした事を報告。さらに、《私たち共演NGなので写真撮るの試行錯誤してたら父親がめっちゃ笑ってた》と2人のNG事情を明かした上で、父・岡田が後ろを向いて、その姿を指さす岡田結実のツーショットを添えた。そん