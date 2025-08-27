元ＡＫＢ４８で女優の川栄李奈が２７日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜」（水曜・午後９時）に出演。潔癖過ぎる日常生活を明かす一幕があった。今回は「潔癖すぎる女が大集合」。ＭＣの「くりぃむしちゅー」上田晋也に「かなりの潔癖なの？」と聞かれると「掃除がすごい好きで掃除しないとダメで一日５、６回、掃除機かけるんですよ」と答えて共演者を驚かせた川栄。上田に「砂漠の隣に住んでるの？」と聞かれると