◇天皇杯準々決勝FC東京2―1浦和（2025年8月27日埼玉スタジアム）天皇杯は準々決勝が行われ、浦和はFC東京に1―2で敗れ、4年ぶりの4強入りを逃した。前半42分に金子が左足で決めて先制したが、後半に2失点。2点リードをひっくり返された22日の柏戦に続き公式戦2試合連続で逆転負けを喫した。試合後はサポーターから大ブーイングを浴びた。スコルジャ監督は「前半は非常にいいパフォーマンスだったと思う。前半は目指す