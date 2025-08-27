◆パ・リーグ楽天１―３ソフトバンク（２７日・秋田）連勝を目指した楽天だが、ソフトバンクの先発・大津の前に５回３安打無失点。打線は９安打を放つも３併殺とつながらず、７回１死一、三塁から７番・左翼のオスカー・ゴンザレス外野手の左前適時打で１点を返したが敗れた。先発左腕の古謝樹投手は２回に遊ゴロ併殺崩れの間に先制を許すと、４回は左前適時打と投前スクイズで２失点。ここ４試合連続で途中降板していた７回