元大阪府知事、元大阪市長で弁護士の橋下徹氏（56）が27日、自身のX（旧ツイッター）を更新し、日本維新の会の石井章参議院議員が秘書給与をだまし取った疑いがあるとして、詐欺容疑で東京地検特捜部から家宅捜索を受けたことに苦言を呈した。特捜部はこの日、議員会館や茨城県取手市にある石井氏の自宅、事務所を家宅捜索し、押収物が入ったとみられる段ボール箱を運び出した。今後、秘書給与を巡る実態解明を進める方針。