◆イースタン・リーグ巨人８―２楽天（２７日・江戸川）巨人の長野久義外野手がマルチ安打を記録した。「５番・ＤＨ」で先発出場。２回先頭で先発左腕・古賀が外角に投じた直球を逆らわずに右前へ。４回先頭ではまたも古賀の直球を中前にはじき返した。直近の出場５試合で８打数５安打。“夏男”がギアを上げている。