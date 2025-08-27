日本テレビの岩田絵里奈アナウンサー（29）が27日、自身のインスタグラムを更新。中学時代からの友人の人気モデルとのショットを公開した。モデルで女優の谷まりあと花束を手にした2ショットを投稿し、「誕生日会」と説明。岩田は8月30日が誕生日で、谷は7月28日に30歳のバースデーを迎えた。テーブルの上には「お誕生日おめでとう」と描かれたバースデープレートがあり、「今年もたくさんご飯を食べたあと(お互い食へのパッ