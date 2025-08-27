【ＪＥＲＡセ・リーグ】◆ＤｅＮＡ・森唯斗―阪神・伊原陵人（１７時４５分・横浜）◆中日・仲地礼亜―ヤクルト・吉村貢司郎（１８時・バンテリンドーム）◆広島・高太一―巨人・田中将大（１８時・マツダスタジアム）