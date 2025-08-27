◇パ・リーグ西武３―２日本ハム（2025年8月27日ベルーナＤ）ベルーナドームで停電が起き、日本ハムの9回攻撃がテレビ中継されない事態となった。約4分の中断ののち、試合は再開。西武が逃げ切った。原因は調査中だという。電気系統のトラブルで通信機器が使用できなくなったという情報もある。試合後の勝利のイベントやヒーローインタビューはマイクやビジョンなどが使用できないため、中止となった。Xでは「ベルー