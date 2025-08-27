タレント峰竜太（40）が27日、大阪・関西万博で、同日にオープンした長野県の魅力を発信する特設ブースのオープニングセレモニーに出席した。同県出身で、永久観光大使を務めている。「これからの時期、星空や紅葉を楽しんでいただきたい。いろいろなことを体感していただきたいです」とPRした。特設ブースでは、大自然を感じられる映像空間や森林の香り、現地から運んできた天然の雪が展示されているゾーンが設置され、信州