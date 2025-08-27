◆パ・リーグ楽天１―３ソフトバンク（２７日・秋田）ソフトバンクが連敗を４で止めた。２位の日本ハムとゲーム差なしで迎えた一戦に勝利し、首位を守った。先発の大津が５回３安打無失点で３勝目。好投していたが、６２球で代え、６回から継投に入った。７回は藤井が１点を返され、さらに２死満塁となったところで松本裕を起用。今季初めてイニングの途中で投入したセットアッパーが中島を左飛に打ち取り、ピンチを切り抜け