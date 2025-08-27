◆パ・リーグ西武３―２日本ハム（２７日・ベルーナドーム）首位浮上を目指す日本ハムと西武の一戦で、予期せぬアクシデントが起きた。西武１点リードの９回表、バックスクリーンの電光掲示板が消え、テレビ放送など映らなくなった。一時中断したが、球場の照明は無事だったため、試合は続行され、西武が逃げ切り、２位・日本ハムは痛い１敗を喫した。音響システムなどにも支障があったとみられ、試合後のヒーローインタビュ