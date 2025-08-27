実業家のひろゆき氏が、代表の石丸伸二氏（43）が代表交代を発表した地域政党「再生の道」について「ダメじゃないですか。自然に瓦解するんじゃないかなと思います」と述べた。【映像】石丸氏の「再生の道」退陣について語るひろゆき氏ひろゆき氏が27日、レギュラーMCを務める「ABEMA Prime」に出演。今後の「再生の道」について、「石丸旋風的なもので集まってきた人たちなので、個々の人で誰っていうのもないと思うので。選