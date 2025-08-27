「西武３−２日本ハム」（２７日、ベルーナドーム）日本ハムは逆転負けを喫し、連勝は３でストップ。貯金は２５となった。１点を追う九回の攻撃途中、停電で試合が４分間中断するハプニング。大型ビジョンが消灯し、アナウンスもできず。ＣＳ放送などの中継もストップしたまま試合が再開となった。新庄監督は「停電でこっちに勝利くるかと思ったけどね。ライオンズの炎が消えたみたいな（笑）」と振り返ったが、田宮が再開