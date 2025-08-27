去年7月、新潟市南区の金融機関で他人名義のキャッシュカードを拾い届けることなく、そのカードを使ってATMから現金を引きだそうとした疑いで無職の28歳男が逮捕されました。遺失物横領・窃盗未遂の疑いで逮捕されたのは、燕市に住む無職の男(28)です。男は去年7月29日、新潟市南区の金融機関で他人名義のキャッシュカード1枚を拾い届けることなく横領し、そのキャッシュカードを使って去年10月18日にその