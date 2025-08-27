楽天戦に先発したソフトバンク・大津＝秋田ソフトバンクが連敗を4で止めた。二回に野村の遊ゴロで先制し、四回に柳町の適時打などで2点を追加した。大津が5回を3安打無失点で3勝目。楽天は古謝が7回3失点で5敗目。打線は3併殺打とつながりを欠いた。