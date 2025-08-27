【天皇杯準々決勝】(埼玉)FC東京 2-1(前半0-1)浦和<得点者>[F]マルセロ・ヒアン2(52分、65分)[浦]金子拓郎(42分)<警告>[F]橋本拳人(21分)、常盤亨太(25分)観衆:17,495人主審:池内明彦副審:浜本祐介、安藤康平├ヒアン2発のFC東京が12年ぶり天皇杯4強! 浦和は金子が先制弾も…公式戦2戦連続の逆転負け└スコルジャ監督落胆…浦和は先制成功も、後半早々の失点で「落ち着いてプレーできなくなってしまった」