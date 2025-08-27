[8.27 天皇杯準々決勝 町田 3-0 鹿島 Gスタ]鹿島アントラーズは天皇杯準々決勝でFC町田ゼルビアに0-3で敗れ、2018年から8年連続での国内カップ戦無冠が決まった。試合後、鬼木達監督は「多くのサポーターが集まってくれたなか、不甲斐ない試合をしてしまい、非常に申し訳ない。悔しいゲームだった。自分たちでこういうゲームにしてしまったこと、こういう入りをさせてしまったことを僕自身も悔しく思う。大事にしていたタイト