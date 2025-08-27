「ＤｅＮＡ１−２阪神」（２７日、横浜スタジアム）ＤｅＮＡは２連敗で借金は今季ワーストタイの６。３年連続で対阪神戦の負け越しも決定した。４位・広島とのゲーム差は１となった。打線は阪神先発の早川を打ちあぐね、五回まで２安打。六回、筒香が代わった岡留から３戦連発となる中越えソロを放ち反撃したが、及ばなかった。先発の東は７回８安打２失点だった。