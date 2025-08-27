東京地検特捜部は２７日に日本維新の会・石井章参議院議員が勤務実態のない人物を公設秘書として届け出て、国から給与を不正に受け取った疑いがあるとして強制捜査を行った。特捜部は猛暑の中、茨城県内の石井議員事務所を始め、東京・永田町の参議院会館事務所などを捜索し大勢の報道陣が駆けつけた。石井氏は茨城県取手市議会議員を経たあと、２００９年の衆議院選挙で当時の民主党から比例代表北関東ブロックで立候補し初