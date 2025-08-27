1次リーグのセルビア戦でスパイクを放つ佐藤（26）＝バンコク（VolleyballWorld提供）バレーボール女子の世界選手権第6日は27日、バンコクなどタイ各地で1次リーグ最終戦が行われ、既に16強入りを決めたH組の日本は大会2連覇のセルビアに3―1で快勝し、3連勝で1位となった。29日の決勝トーナメント1回戦で地元タイと対戦する。日本は1―0の第2セットを和田、佐藤（ともにNEC川崎）や石川（ノバラ）の強打でジュースの末に30