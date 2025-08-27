3回西武1死二塁、渡部聖が左中間に同点2ランを放つ＝ベルーナドーム西武が逆転勝ち。0―2の三回に渡部聖の2ランで追い付き、四回に長谷川の適時打で勝ち越した。与座は緩急で揺さぶり、六回途中までで4安打2失点にまとめて5勝目を挙げた。日本ハムは山崎が踏ん張れず連勝が3で止まった。