【ニューヨーク＝平沢祐】２６日に行われたテニスの四大大会、全米オープンの女子シングルス１回戦で、３度目の優勝を目指す第２３シードの大坂なおみ（フリー）は、世界ランキング１０６位のヒリート・ミネン（ベルギー）に６―３、６―４でストレート勝ちした。男子シングルス１回戦では、予選から勝ち上がって初出場した同１１２位の望月慎太郎（木下グループ）が、同１２５位のユーゴ・ガストン（仏）を６―４、６―３、６