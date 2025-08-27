「ＤｅＮＡ１−２阪神」（２７日、横浜スタジアム）育成ドラフト３位の早川がプロ初先発し、５回を２安打無失点で初勝利。育成入団投手の１軍先発は球団初で、初先発＆初勝利の快挙を達成した。１点差を守りきって勝利が決まると、列に加わってナインを握手で出迎えた早川。祝福の声を掛けられ照れくさそうに頭を下げて感謝した。ベンチ前では藤川監督に肩を抱かれて記念撮影。ともに人さし指で１を作って「１勝目」を示した