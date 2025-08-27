【その他の画像・動画等を元記事で観る】 BE:FIRSTの最新曲「Secret Garden」のダンスパフォーマンス映像がYouTubeで公開された。 ■“現実には存在し得ないはずの四季が混在する亜熱帯ジャングル”でダンス 8月25日に配信リリースされた新曲「Secret Garden」は、2010年代R＆Bをルーツに持つ彼らが、そのサウンドを現代的に昇華させたトラックのうえで、恋愛をメタファーに、音楽へのリスペクトと深い