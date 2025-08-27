「西武３−２日本ハム」（２７日、ベルーナドーム）日本ハムは逆転負けを喫し、連勝は３でストップ。貯金は２５となった。九回の攻撃途中には停電で試合が４分間中断するハプニング。大型ビジョンが消灯し、アナウンスもできず。ＣＳ放送などの中継もストップしたまま試合が再開した。田宮が再開後の２球目を打って右飛。代打・有薗が三ゴロ、松本剛が安打も五十幡が一ゴロで試合終了となった。痛い一敗となった。先発の